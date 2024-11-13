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Царьград

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Гнать их всех нах, пусть эти мастурбеки у себя изучают русский языкГлава таджикской ...
  • Наталья Середа
    У них же камеры-комфорт, еще и кормить их до здоху?"В обойму попали ...
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    с каких это х....в на нашей Русской земле вдруг имеет место какая то иностранная автономия😡 совсем уже с ума посходи...Глава таджикской ...

Умер гастрожурналист и шеф-повар Алексей Зимин

Умер гастрожурналист и шеф-повар Алексей Зимин

Журналист, шеф-повар Алексей Зимин скончался в Лондоне на 53-м году жизни.Ушел из жизни журналист и телеведущий, главный редактор «Афиша еда», шеф-повар Алексей Зимин.

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