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Иркутск Сегодня

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Дома на Котельной: подрядчики завершают отделочные работы и устраняют замечания

Дома на Котельной: подрядчики завершают отделочные работы и устраняют замечания

По поручению мэра Братска Сергея Серебренникова прошло плановое выездное совещание по проверке работ по достройке трёх домов на улице Котельной на 161 квартиру по госпрограмме переселения горожан из аварийного жилья.

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