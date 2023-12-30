Борис, борись: царь в спортзале, девицы в колоде

Столичная театральная жизнь в разгар сезона, который приходится на конец календарного года, бьет ключом, однако в калейдоскопе премьер, как всегда, мало по-настоящему ярких и достойных внимания спектаклей.
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