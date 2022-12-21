Голос Правды

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Засланный казачек.Анатолий Шарий: У...
  • Teodor
    Интересно, кто нибудь подсчитывал количество аварий взрывов, техногенных катастроф после начала СВО? Нужны реформы не...Татьяна Монтян: В...
  • александр пасечник
    ...на кол эту сволочь..Диана Панченко: П...

Ростислав Ищенко: Ход против Запада. О чём Путин говорил с Лукашенко в Минске

Ростислав Ищенко: Ход против Запада. О чём Путин говорил с Лукашенко в Минске

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского политолога Ростислава Ищенко: Немцы и украинцы страшно встревожились из-за вчерашних переговоров в Минске Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх