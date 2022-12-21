Ростислав Ищенко: Ход против Запада. О чём Путин говорил с Лукашенко в Минске

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского политолога Ростислава Ищенко: Немцы и украинцы страшно встревожились из-за вчерашних переговоров в Минске Владимира Путина и Александра Лукашенко.
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского политолога Ростислава Ищенко: Немцы и украинцы страшно встревожились из-за вчерашних переговоров в Минске Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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