Gold is near potential resistance with a daily EMA death cross Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! Trade_Navigator Gold has popped to the 200 ema while the 50 ema is aligned bearishly along with the yearly open confluence of potential resistance area.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)