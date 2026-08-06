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Gold is near potential resistance with a daily EMA death cross

Gold is near potential resistance with a daily EMA death cross

Gold is near potential resistance with a daily EMA death cross Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! Trade_Navigator Gold has popped to the 200 ema while the 50 ema is aligned bearishly along with the yearly open confluence of potential resistance area.

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