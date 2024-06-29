Испытан контейнер для жидкого азота, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-пр...

Испытан контейнер для жидкого азота, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтереСпециалисты создали инновационный контейнер для жидкого азота с помощью ИИ и 3D-печати, превзошедший существующие аналоги по ключевым параметрам.
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