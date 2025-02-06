«Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова на Основной сцене Театра Маяковского: «Лёд и пламень!»

Все мы со школьной скамьи привыкли к тому, что великий роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» называют «энциклопедией русской жизни», и большинство воспринимают эту формулировку знаменитого литературного критика как аксиому, которая, как известно, не требует доказательств.