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«Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова на Основной сцене Театра Маяковского: «Лёд и пламень!»

«Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова на Основной сцене Театра Маяковского: «Лёд и пламень!»

Все мы со школьной скамьи привыкли к тому, что великий роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» называют «энциклопедией русской жизни», и большинство воспринимают эту формулировку знаменитого литературного критика как аксиому, которая, как известно, не требует доказательств.

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