Aydınlık: Стоимость отдыха в Турции сравнялась с другими странами

Газета Aydınlık рассказала об изменении цен на отдых в Турции. Специалисты отметили, что стоимость тура в стране и за ее пределами достигла почти одинакового уровня, граждане страны предпочитают местным курортам Эгейские острова Греции.
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