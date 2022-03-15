Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по числу сыгранных минут в Лиге чемпионов. В сегодняшнем ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» (0:1) нападающий «Манчестер Юнайтед» побил рекорд экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса.

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