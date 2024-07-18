Театр абсурда
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Театр абсурда

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И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?

И что учудил наш неугомонный реформатор Чубайс?

Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Вот каково от такого Анатоля Натан Мойши его бывшим закадычным друзьям? В какую позицию он поставил того же Сергея Степашина.А ведь не разлей вода были на пике &quot;славы&quot;.
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21 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
С ним может разобраться только полковник в отставке Квачков. У России руки коротки.  Квачков где вы? Давайте за командировочными?
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21 час.
N
Nata
может Натан им плацдарм готовит - жилье, работу и прочее. Засланный казачок.
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21 час.

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