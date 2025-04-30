Эволюция в теплой луже: найдены древнейшие предки наземных членистоногих

Мы соседи по планете

В журнале, посвященном наукам о Земле в азиатском регионе, опубликована работа российских палеонтологов Елены Наймарк (ПИН РАН) и Александра Сизова (ГИН РАН) о новых находках ископаемых в Иркутской области.