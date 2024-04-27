Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

За звание лучшей картины боролось 11 работ Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о завершении 46-го Московского международного кинофестиваля, на котором было представлено более 250 фильмов из 50 стран.
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