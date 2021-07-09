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«Игроки сборной боятся. Они задавлены, задушены общественностью». Генич о том, почему не благодарят Черчесова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался касательно того, что футболисты сборной России не поблагодарили тренера Станислава Черчесова за совместную работу.

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