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Царьград

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В Самаре ищут перевозчика на осенние садово-дачные маршруты

В Самаре ищут перевозчика на осенние садово-дачные маршруты

В сентябре автобусы начнут ездить по другому.В Самаре с 1 сентября садово-дачные автобусы будут ездить по новому расписанию.

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