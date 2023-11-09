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Врач Иванов: у каждого члена семьи должен быть набор полотенец из пяти штук

Врач Иванов: у каждого члена семьи должен быть набор полотенец из пяти штук

Полотенца относятся к индивидуальным средствам гигиены. Это значит, что у каждого члена семьи должен быть свой набор полотенец, в идеале состоящий из пяти штук — для лица, для рук, для ног, для всего тела и для интимных зон.

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