️Путин приказал в течение 3 суток не наносить удары по Киеву

Путин поручил в течение трех суток с полуночи 5 сентября не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к визиту туда американских переговорщиков Уиткоффа и КушнераФото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток с полуночи 5 сентября не наносить ударов по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Это что такое, не наносить удары по куеву??? Значит кто-то из русских должен оплатить этот визит амеров своими жизнями? Стратегия, однако!?! Лишний раз убеждаюсь, что мы холопы и жить нам как прикажут.