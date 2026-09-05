️Путин приказал в течение 3 суток не наносить удары по Киеву

Путин поручил в течение трех суток с полуночи 5 сентября не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к визиту туда американских переговорщиков Уиткоффа и КушнераФото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток с полуночи 5 сентября не наносить ударов по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.