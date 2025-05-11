«Орешник» готов к удару по Киеву? Зачем закрыли воздух над Капустиным Яром

ВС России могут готовить новый удар ракетой «Орешник». Что известно, кто предупредил Киев об опасности, когда может быть нанесен удар? Почему закрыли воздух над Капустиным Яром, могут ли применить «Орешник» по Киеву Авиационные власти России закрыли воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр на севере Астраханской области.