Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Сергей Степанов засёк приближение к нашим позициям двух тяжёлых гексакоптеров типа "Баба Яга" и меткими выстрелами уничтожил оба вражеских беспилотника, не допустив потерь среди личного состава и техники.
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