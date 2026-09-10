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Минобороны назвало имена новых героев СВО

Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Сергей Степанов засёк приближение к нашим позициям двух тяжёлых гексакоптеров типа "Баба Яга" и меткими выстрелами уничтожил оба вражеских беспилотника, не допустив потерь среди личного состава и техники.

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