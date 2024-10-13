Суд отменил оправдательный приговор по делу бандитов из организации «Енот»

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор, ранее вынесенный участникам организации «ЕНОТ», говорится в сообщении ТАСС«ЕНОТ» расшифровывается, как «Единые народные общинные товарищества» .
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