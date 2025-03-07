В США создан "цифровой Форт Нокс". В него уже вложены 200 конфискованных биткоинов

Крипту решено использовать как средство сбереженияВ США создан стратегический резерв криптовалюты. Как сообщает ТАСС, в "цифровой Форт Нокс" первым делом будут вложены 200 монет, которые правительство США конфисковала в ходе гражданских и уголовных процессов.