В США создан "цифровой Форт Нокс". В него уже вложены 200 конфискованных биткоинов

Крипту решено использовать как средство сбереженияВ США создан стратегический резерв криптовалюты. Как сообщает ТАСС, в "цифровой Форт Нокс" первым делом будут вложены 200 монет, которые правительство США конфисковала в ходе гражданских и уголовных процессов.
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