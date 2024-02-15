JPMorgan сигнализирует о потенциальном подавлении Tether со стороны регулирующих органов США

Аналитики JPMorgan намекнули на возможность того, что финансовые власти США будут осуществлять больший контроль над Tether, намекая на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве посредника в таких действиях.
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