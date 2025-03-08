Президент США отказался защищать страны НАТО: главное за сутки

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Президент США отказался защищать некоторых союзников по Организации Североатлантического договора, на Украине повестки на службу в ВСУ стали получать беременные, а госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД Украины.