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В Госдуме предложили увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей: что это значит для пенсионеров и когда ждать изменений

В Госдуме предложили увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей: что это значит для пенсионеров и когда ждать изменений

Минимальную страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров предложили увеличить до 50 тысяч рублей в месяц.

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