В Севастополе для пенсионеров проводят лекции и лечебную гимнастику

«Здоровый век» — проект для улучшения самочувствия людей преклонного возраста. Севастопольский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит лекции и лечебную гимнастику для пенсионеров, впрочем, к ним присоединяется и молодежь.
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