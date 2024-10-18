Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +10°, дождь• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +13°, дождь• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +12°, дождь• Саки: +11°, дождь• Бахчисарай: +10°, облачно• Джанкой: +11°, облачно• Судак: +10°, облачно• Феодосия: +11°, дождь• К.
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