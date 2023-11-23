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"Я не мог стерпеть, что Станислав приставал к моей девушке"

"Я не мог стерпеть, что Станислав приставал к моей девушке"

Так объяснял в суде причину расправы над мужчиной более чем в два раза старше его по возрасту 19-летний житель новгородского посёлка Пролетарий Павел Земсков: потерпевшему он нанёс 27 ударов по голове и телу – кулаками и табуреткой.

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