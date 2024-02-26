Журавлев: когда потери станут еще больше, ВСУ выйдут из-под контроля

В том случае, если данные о действительных потерях украинских военизированных формирований в боевых действиях на линии боевого соприкосновения будут опубликованы на территории Украины официально, это погрузит ее граждан в пучину шока, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
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