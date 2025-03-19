Тайное оружие Урала ударило по Европе больнее, чем танки из Нижнего Тагила

Санкции работают в обе стороны. Запад отказался от российского газа, но начал больше покупать удобрений Герман Галкин На фото: фасовка в мягкие контейнеры удобрения в комплексе фасовки минеральных удобрений дистрибуционно-логистического центра сети по продаже минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») в городе Почепе, Брянская область.