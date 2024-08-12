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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о «Спартаке»: «Не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти» 

— Когда мы увидим оптимальный стартовый состав «Спартака»? Прокомментируйте замены сегодня. — Это моя работа, не буду комментировать замены.

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