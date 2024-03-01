Увольнение Эрнста, плачевный финал Собчак и предательство Ивана Урганта: нашумевшее интервью Тиграна Кеосаяна

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Петросов
&quot;Ты у нас такой дурак по субботам, али как?&quot; (Л.Филатов &quot;Про Федота стрельца ...&quot;)
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49 мин.
Владимир Петросов
А ты сама вся такая русская, что &quot;пломбу&quot; негде поставить. Надо самому иметь мозги, чтобы уметь отличать, кто на телевидении говорит по делу, а кто просто гонит пургу.
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26 мин.
Владимир Петросов
Полностью поддерживаю. Браво.
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20 мин.

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