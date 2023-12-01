В следующем году на оборону Германия планирует впервые за несколько десятилетий потратить более двух процентов ВВП

По правилам НАТО, прописанным в соответствующем договоре, на оборону страны-члены альянса должны тратить не менее двух процентов от годового валового внутреннего продукта (ВВП) — совокупного объема товаров и услуг, произведенных на территории государства в денежном выражении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии