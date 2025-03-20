Французская армия оценивает полнолицевой шлем Ronin Разработанный французской армией шлем F3 является одним из основных элементов программы Combattant 2020.
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Французская армия оценивает полнолицевой шлем Ronin Разработанный французской армией шлем F3 является одним из основных элементов программы Combattant 2020.
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