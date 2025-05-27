В КНДР назвали угрозой для суверенных стран программу США «Золотой купол»

Институт по делам США при МИД КНДР в своем меморандуме назвал новую систему ПРО «Золотой купол», разрабатываемую Штатами, угрозой для безопасности суверенных государств, отметив, что эта система предназначена не для обороны, а для нападения.
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