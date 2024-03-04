Польша призовет к полному запрету поставок российского продовольствия

Польша призовет Еврокомиссию к полному запрету поставок продовольствия из России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе совместной пресс-конференции со своей коллегой из Литвы Ингридой Шимоните.
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