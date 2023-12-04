Путин: действия моряков "Адмирала Макарова" в СВО стали образцом воинского долга

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав фрегата "Адмирал Макаров" с присвоением наименования "гвардейский", назвав образцом воинского долга действия моряков-гвардейцев в ходе специальной военной операции (СВО).
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