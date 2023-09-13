Стоит ли отваживать любовницу сына от семьи?

Майя Maja

Сильная маманя.)) Думаю права, надо рассказать. Тем более девицу эту любовницу сынок ой как обманывает. И сынку по голове постучать, чтобы подумал как семью может потерять. Одинокий такой врун будет никому не нужен. Мать и о себе думает, ведь не дай Бог что...на ней дурак повиснет)))