ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Стоит ли отваживать любовницу сына от семьи?

Стоит ли отваживать любовницу сына от семьи?

Ситуация такая. Сыну - 38 лет, в браке уже 12, есть двое детей. Еще полгода назад начала подозревать, что он ходит налево.

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Комментарии
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Майя Maja
Сильная маманя.)) Думаю права, надо рассказать. Тем более девицу эту любовницу сынок ой как обманывает. И сынку по голове постучать, чтобы подумал как семью может потерять. Одинокий такой врун будет никому не нужен.   Мать и о себе думает, ведь не дай Бог что...на ней дурак повиснет)))
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