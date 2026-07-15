Volkswagen представил юбилейную версию Tiguan к 20-летию модели

В честь юбилея одного из самых успешных автомобилей немецкий концерн, находящийся на пороге массовых сокращений работников и закрытия заводов, выпустил спецверсию Edition 20, которая доступна для заказа в Европе.
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