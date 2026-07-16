Песков оценил усилия США в качестве миротворца после провала на Ближнем Востоке

Кремль признает новый виток конфликта на Ближнем Востоке, но, невзирая на провал США в качестве миротворцев в ситуации с Ираном, Москва продолжает делать ставку на Вашингтон в контексте урегулирования конфликтов.
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