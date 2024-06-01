Похоже, внезапная готовность едва ли не большинства европейцев разрешить Киеву атаковать территорию РФ (по состоянию до 2022 года), а также, если верить Politico, согласие Байдена на использование американских ракет и систем РСЗО для ударов по приграничным районам Белгородской области, якобы для нейтрализации российских ударов по Харьковской области и наступления здесь подразделений ВС РФ, связаны с реальным страхом глобалистов, что Украина иначе не дотянет до выборов в США.