Сила в правде
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Сила в правде

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Одобренная эскалация. Почему Запад пошёл на поводу у требований Киева?

Одобренная эскалация. Почему Запад пошёл на поводу у требований Киева?

Похоже, внезапная готовность едва ли не большинства европейцев разрешить Киеву атаковать территорию РФ (по состоянию до 2022 года), а также, если верить Politico, согласие Байдена на использование американских ракет и систем РСЗО для ударов по приграничным районам Белгородской области, якобы для нейтрализации российских ударов по Харьковской области и наступления здесь подразделений ВС РФ, связаны с реальным страхом глобалистов, что Украина иначе не дотянет до выборов в США.

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