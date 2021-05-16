Чешский посол Пивонька: Пусть запрещают чешское пиво, его нет в России

Истерика началась. Как же так — чешское пиво запрещают в России. Так это же хорошо. Но будет надеяться, что это не всё.
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