Спички - не игрушка

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Чешский посол Пивонька: Пусть запрещают чешское пиво, его нет в России

Чешский посол Пивонька: Пусть запрещают чешское пиво, его нет в России

Истерика началась. Как же так — чешское пиво запрещают в России. Так это же хорошо. Но будет надеяться, что это не всё.

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Андрей
пиво надо пить своё ,свежайшее.
Александр Котов
Наше пиво лучше чешского.

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