Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Волгограде в июне составила 112,7 тысячи рублей Цена снизилась на 0,1 % за месяц, приводит статистика ТАСС со ссылкой на данные компании «Этажи».
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Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Волгограде в июне составила 112,7 тысячи рублей Цена снизилась на 0,1 % за месяц, приводит статистика ТАСС со ссылкой на данные компании «Этажи».
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