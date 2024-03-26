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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэдли Бил: «Думали, что легко справимся со «Сперс» без Вемби. Это провал»

По словам защитника «Финикса», команда недооценила соперника, который выступал без 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

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