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Пьяного Галкина не могла унять Пугачева. А он все сравнивал себя с Вертинским

Судя по всему, жизнь на чужбине дает о себе знать. Сбежавшие из России после начала специальной операции звездные релоканты стали все какими-то нервными, дерганными, а некоторые даже стали прикладываться к стакану.

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