НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Шара Буллет назвал любимого вратаря: «Оливер Кан всегда был моим любимым игроком»

«Мой любимый игрок? Оливер Кан. Он вообще всегда был моим любимым игроком. Мой брат болел за Буффона, и мы смотрели на их конкуренцию, но я всегда был за Кана», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который до карьеры бойца был футбольным вратарем на любительском уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх