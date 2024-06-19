Шара Буллет назвал любимого вратаря: «Оливер Кан всегда был моим любимым игроком»

«Мой любимый игрок? Оливер Кан. Он вообще всегда был моим любимым игроком. Мой брат болел за Буффона, и мы смотрели на их конкуренцию, но я всегда был за Кана», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который до карьеры бойца был футбольным вратарем на любительском уровне.