В Киеве связали активизацию самолётов А-50У с применением ракет «Фламинго» Россия активизировала применение самолетов дальнего радиолокаци.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Киеве связали активизацию самолётов А-50У с применением ракет «Фламинго» Россия активизировала применение самолетов дальнего радиолокаци.
Свежие комментарии