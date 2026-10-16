В ходе выступления на саммите Европейского совета (высший коллегиальный орган власти ЕС) в Брюсселе просроченный украинский президент вновь постарался сделать всё, чтобы доказать свою исключительность для Европы в части сдерживания России.
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