Когда речь заходит об укладке плитки на теплый пол, большинство споров сводится к эстетике: какой формат выбрать, как разложить рисунок, насколько широкими делать обычные межплиточные швы.
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