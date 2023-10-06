В России поменяли цены на Chevrolet Onix 2023

В России изменились цены на седаны Chevrolet Onix, которые называют альтернативой Lada Vesta. В июле в Россию привезли новую партию Chevrolet Onix 2023 года выпуска, автомобили предлагались по цене от 1 999 900 до 2 049 900 рублей.
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