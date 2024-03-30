Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае

ДИМК МО РФ сообщил, что министр обороны РФ генерал армии Герой России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
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