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  • Александр Ляшенко
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СДУРЕЛИ... Чиновники Минюста хотят заставить россиян проходить примирительную процедуру при разводе

СДУРЕЛИ... Чиновники Минюста хотят заставить россиян проходить примирительную процедуру при разводе

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Недавно стало известно, что Минюст прорабатывает вопрос законодательного введения в России процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу.

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